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Порошенко выдал новый указ "для своих"

воскресенье, 19 мая 2019, 13:07
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Еще действующий президент Украины Петр Порошенко 17-18 мая издал серию своих последних указов о назначениях и присуждении стипендий.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Так, за короткое время Порошенко выдал:

  • 7 дипломатических званий;
  • 39 судей различных инстанций;
  • 3 пожизненных и 33 двухгодичных государственных стипендий заслуженным ученым;
  • 6 одногодичных стипендий украинским заложникам, захваченным РФ;
  • 16 пожизненных и 7 двухгодичных стипендий пожилым журналистам;
  • 7 орденов деятелям науки.

"Высший дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посол - получили народные депутаты БПП Владимир Арьев и Артур Герасимов, которые не являются карьерными дипломатами и не состоят на дипломатической службе. Зачем это - непонятно, то ли завтра обнародуют указ о назначении послами, то ли просто получат дипломатический паспорт для удобства перемещения", - написал Бутусов.

Также журналист отметил, что полномочия издать еще одну серию указов у президента сохранится до момента инаугурации. И добавил, что могут быть еще новости.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко присвоил первому заместителю руководителя Службы безопасности Украины Павлу Демчине звание генерал-полковник.

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