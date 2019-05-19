Порошенко выдал новый указ "для своих"

Еще действующий президент Украины Петр Порошенко 17-18 мая издал серию своих последних указов о назначениях и присуждении стипендий.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Так, за короткое время Порошенко выдал:

7 дипломатических званий;

39 судей различных инстанций;

39 судей различных инстанций; 3 пожизненных и 33 двухгодичных государственных стипендий заслуженным ученым;

6 одногодичных стипендий украинским заложникам, захваченным РФ;

16 пожизненных и 7 двухгодичных стипендий пожилым журналистам;

7 орденов деятелям науки.

"Высший дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посол - получили народные депутаты БПП Владимир Арьев и Артур Герасимов, которые не являются карьерными дипломатами и не состоят на дипломатической службе. Зачем это - непонятно, то ли завтра обнародуют указ о назначении послами, то ли просто получат дипломатический паспорт для удобства перемещения", - написал Бутусов.

Также журналист отметил, что полномочия издать еще одну серию указов у президента сохранится до момента инаугурации. И добавил, что могут быть еще новости.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко присвоил первому заместителю руководителя Службы безопасности Украины Павлу Демчине звание генерал-полковник.