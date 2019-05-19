Порошенко выдал новый указ "для своих"

Еще действующий президент Украины Петр Порошенко 17-18 мая издал серию своих последних указов о назначениях и присуждении стипендий.
Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
Так, за короткое время Порошенко выдал:
- 7 дипломатических званий;
- 39 судей различных инстанций;
- 3 пожизненных и 33 двухгодичных государственных стипендий заслуженным ученым;
- 6 одногодичных стипендий украинским заложникам, захваченным РФ;
- 16 пожизненных и 7 двухгодичных стипендий пожилым журналистам;
- 7 орденов деятелям науки.
"Высший дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный посол - получили народные депутаты БПП Владимир Арьев и Артур Герасимов, которые не являются карьерными дипломатами и не состоят на дипломатической службе. Зачем это - непонятно, то ли завтра обнародуют указ о назначении послами, то ли просто получат дипломатический паспорт для удобства перемещения", - написал Бутусов.
Также журналист отметил, что полномочия издать еще одну серию указов у президента сохранится до момента инаугурации. И добавил, что могут быть еще новости.
Как сообщал "Апостроф", президент Украины Петр Порошенко присвоил первому заместителю руководителя Службы безопасности Украины Павлу Демчине звание генерал-полковник.