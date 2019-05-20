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Зеленский официально объявлен президентом Украины: видео

понедельник, 20 мая 2019, 10:13
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20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу главы государства.

Официальная церемония проходила в здании Верховной Рады.

После того, как Зеленский зачитал текст присяги, в парламент внесли президентский штандарт. Затем новый глава государства поставил подпись под официальным документом.

В ближайшие минуты в Мариинском дворце у Зеленского запланировано участие в церемонии представления командующих всеми видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины. Затем он вместе с супругой будет приветствовать иностранные делегации, которые прибыли на инаугурацию.

Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция

Ранее "Апостроф" сообщал, что в связи с ограничением движения по ряду улиц в центре Киева 20 мая по случаю инаугурации новоизбранного президента будут внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 62, 55.

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