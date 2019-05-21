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На инаугурации Зеленского заметили конфуз с украинским флагом: фото

вторник, 21 мая 2019, 16:21
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На инаугурации президента Украины Владимира Зеленского заметили печальное предзнаменование для Украины.

Соответствующее фото опубликовано в Facebook.

Так, на фото можно увидеть перевернутый флаг - вверх желтой частью полотна, а не голубой, как необходимо.

"Наука о флагах - вексиллология объясняет размещение флага в перевернутом виде сигналом бедствия или поражением в войне", - говорится сообществе Fahrenheit Vision в Facebook.

Помимо этого, перевернутый флаг является международным знаком, означающим, что страну охватило большое горе, что она находится в опасном для жизни, критическом состоянии и просит о помощи.

"Это случайность или знак?!" – задаются вопросом в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано видео необычных моментов на инаугурации Зеленского.

Также появился ряд ярких фотожаб, посвященных инаугурации президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

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