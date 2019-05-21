Вакарчук хитростью пробился на досрочные выборы в Раду

Во вторник, 21 мая, партия украинского артиста Святослава Вакарчука "Голос" получила документы о перерегистрации от Министерства юстиции.

Об этом сообщают на странице партии Вакарчука "Голос" в Facebook.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - поделилась руководитель штаба партии Юлия Клименко.

Также в партии "Голос" пригласили присоединиться к их деятельности всех желающих, зарегистрировавшись на сайте GolosZmin.org.

Как сообщал "Апостроф", лидер группы "Океан Эльзы" и новосозданной партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал, кого не видит в его партийном списке на предстоящих парламентских выборах.