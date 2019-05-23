Скандал с референдумом: появились детали встречи Зеленского с ветеранами и вдовами бойцов

Активисты, организовавшие протест против референдума о мирных переговорах с Россией, встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Тим Златкин.

По его словам, беседа с Зеленским продолжалась почти час.

"Тезисно позиция Зеленского: 1. Про переговоры с агрессором - тема дискуссии и даже кадровая, поскольку дело касается глав рабочих групп по Минску. 2. Референдум воспринимать НЕ законодательной инициативой, а что-то типа опроса населения. Как это привести к правовой черте лично я понятия не имею. Поскольку как заметил Александр Шульман, термин "референдум" предполагает вынесение окончательного решения на уровне Закона, а опрос предполагает сбор информации. 3. "Я хочу, чтобы остановить огонь" - прямая речь Зеленского, мой ответ: "Мы хотим победы в войне, поскольку когда начинается риторика о прекращении огня - на наши головы летит много железа на Донбассе", – пишет Златкин.

Также, по его словам, Зеленский заявил о создании большой рабочей группы регулярного диалога с волонтерами и общественностью. Кроме того, он заверил волонтеров и активистов в том, что вопрос сдачи украинской территории агрессору рассматриваться не будет.

Напомним, подробнее о предложении референдума по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского.