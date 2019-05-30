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Стало известно о необычном способе людей Путина повлиять на Януковича

четверг, 30 мая 2019, 05:37
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В конце 2013 года в России планировали "убедить" экс-президента Виктора Януковича не подписывать соглашение с ЕС, отправив к нему духовника патриарха РПЦ Кирилла, старца Илия.

Об этом со ссылкой на источники в РПЦ сообщает издание "Проект".

Как отмечается, в 2013 году к старцу Илию приехал советник президента Сергей Глазьев в компании с еще несколькими политиками. В российском руководстве тогда были озабочены планами президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, и Москва искала способы повлиять на главу соседнего государства.

"Отец Илий знаком с Януковичем, и ему предлагали организовать самолет в Киев, чтобы он поговорил с президентом", — утверждает священнослужитель из Оптиной пустыни.

По словам журналистов, подлинность этой истории подтвердить не удалось, однако сообщается, что у Илия действительно были связи за границей и, в частности, в Украине. Он, к примеру, общался с "представителями крупного донецкого бизнеса".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", патриарх Кирилл сделал показательное заявление про церковь в Украине и "единый" народ.

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