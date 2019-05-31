Видна рука Коломойского: сети возмутило скандальное заявление нового главы СБУ

Замглавы СБУ Иван Баканов направил письмо главе СНБО Александру Данилюку, где написано что вступление в силу закона Украины "Про рынок электрической энергии" ставит под угрозу всю энергетическую систему Украины.

Об этом сообщает блогер Дана Яровая на своей странице в Facebook.

"Хотелось бы как - то обьяснить господину Президенту и его людям, что интересы Коломойского, а именно льготные тарифы, по которым поставляют электроэнергию на энергоэффективные производства Игоря Валерьевича, это... не угроза всей энергетической системе страны. Это поступление в бюджет десятков миллионов гривен. И да, для Игоря Валерьевича, это может и быть личной трагедией, но абсолютно точно это профит для Украины", - уточнила она.

Также Яровая написала, что в парламенте были на скорую руку зарегистрированы несколько законопроектов о перенесении даты внедрения энергорынка на срок от 3 до 9 месяцев. Но большинства даже для внесения такого законопроекта в повестку дня ВР не набралось, потому как кроме бизнесов Игоря Валерьевича, существуют еще масса других бизнесов, которым Закон Украины "Про рынок электрической энергии", понятный и прозрачный рынок энергоресурсов - необходим.

"На завтра назначено заседание СНБО на тему трагедии на шахте под Львовом, но есть вероятность, что будет ставиться вопрос об оглашении чрезвычайного положения в энергетике. И если его проголосуют, то Закон с 1.07.2019 года не вступит в силу. Тогда бизнесам Игоря Валерьевича точно ничего не угрожает. Только как это связанно с энергетической безопасностью страны? Что будет завтра? Пока не ясно. Ребята с СБУ, мы вами еще месяц назад гордились, вы не можете в прыжке стать службой безопасности бизнеса (извините за тавтологию) одного из олигархов. Если вас держат в заложниках моргните два раза", - написала блогер Дана Яровая.

Также о невыгодной стороне Закона для Коломойского заявил общественный активист Валерий Прозапас.

"Он не модернизировал свои предприятия и не хочет честной конкуренции, не хочет терять сверхприбыль, не хочет "ломать систему" - поэтому не впервые пытается его зарубить. Из-за этого парламент не удалось, поэтому такая спешки с его роспуском, в надежде получить контроль над следующим. Все равно не успевает - поэтому так откровенно пошел в наступление представитель "95 Квартала" в СБУ Баканов. Как раз накануне заседания СНБО во главе с президентом по проблемам в угольной отрасли. Смотрим внимательно - будет попытка прикрываясь смертями шахтеров приостановить действие невыгодного олигархам Закона", - написал активист.

Также по его словам, это очень похоже на ситуацию с неподписанием Януковичем ассоциации с ЕС, как того требовало законодательство, и может стать началом разрыва отношений с миром.

Как сообщал "Апостроф", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в сентябре-октябре 2019 года на украинском рынке электроэнергии может начаться масштабный кризис.