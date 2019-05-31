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Зеленский подписал указ о новом составе СНБО: опубликован список

пятница, 31 мая 2019, 15:55
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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

31 мая указ опубликовали на сайте президента.

Секретарем СНБО назначен Александр Данилюк. Кроме него в состав СНБО также вошли первый заместитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Администрации Президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

По решению президент из состава СНБО вывели его бывшего главу Александра Турчинова, экс-главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.

Ранее "Апостроф" сообщал, что представителей профсоюза горняков не пустили на заседание СНБО по угольной отрасли.

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