У Зеленского назвали дату и место проведение съезда партии "Слуга народа"

Съезд партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского пройдет в субботу, 8 июня, в Киеве в Национальном ботаническом саду им Н.Н.Гришко.

Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе партии.

Мероприятие начнется в 12:00.

По данным политической силы, на съезде будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа", которые будут баллотироваться на выборы в Верховную Раду в общемандатном и одномандатном округах.

Согласно результатам последних опросов, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, 9 июня, то необходимый минимум 5% голосов набрали бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Как сообщал "Апостроф", среди спонсоров избирательной кампании Владимира Зеленского оказались люди, связанные с окружением беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.