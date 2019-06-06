К переговорам по Донбассу может присоединиться страна, поддерживающая Россию

Италия предложила расширить европейское участие в работе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано, его страна готова присоединиться к усилиям Франции и Германии в "нормандском формате", сообщает ТАСС.

"На основании первых слов нового президента Украины мы считаем, что есть перспективы возобновления диалога, чтобы сбалансировать ситуацию", - сказал он.

При этом итальянский министр подчеркнул, что Италия также выступает за снятие санкций с России.

По его словам, снятие ограничительных мер со страны-агрессора закреплено в программе правительства Италии, которое пришло к власти в 2018 году.

"Но прежде, чем это произойдет, должны быть выполнены Минские соглашения", - резюмировал Ди Стефано.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина готовит на следующий саммит в Нормандском формате вопрос немедленного освобождения украинских военнопленных Российской Федерацией и реализации плана по введению миротворцев на Донбасс.