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В скандале с плагиатом Порошенко - Зеленский появился неожиданный поворот
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В скандале с плагиатом Порошенко - Зеленский появился неожиданный поворот

четверг, 06 июня 2019, 19:27
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То, что президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе повторил речь, озвученную ранее его предшественником Петром Порошенко, является "подставой".

Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил министр иностранных дела Украины Павел Климкин.

По его словам, речь изначально была написана для общения президента с международными партнерами и ее должен был озвучить именно Зеленский.

"Но так вышло, не знаю, почему, бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда. Как по мне, эта история – определенная "подстава" для БПП, или как он теперь называется, "Европейской солидарности". Конечно, можно посмеяться, можно наполниться чувством гордости, что всем нужен МИД и его ключевые тезисы", – заявил Климкин.

При этом он подчеркнул, что в АП должны отнестись к такому инциденту с юмором и иронией.

"Важно, что эти тезисы – правильные. Написаны они в МИД, они были тут подготовлены, мы даже знаем автора, который их писал. Но эмоции вокруг – это такие политические эмоции на политических гонках. Это, с одной стороны, развлекает, а с другой – грустно, люди могли бы заниматься чем-то другим и более полезным", – резюмировал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Зеленского отреагировали на провал президента с плагиатом Порошенко.

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