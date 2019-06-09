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После победы на выборах мы займемся объединением страны - Рабинович

воскресенье, 09 июня 2019, 15:29
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Политическая партия "Оппозиционная платформа – За життя" идет на парламентские выборы, чтобы победить, сшить страну и построить сильную, успешную Украину.

Об этом заявил народный депутат, глава указанной политсилы Вадим Рабинович в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Я хочу, чтобы люди поняли одну важную вещь: хотим мы того или нет – мы должны сшивать Украину. Точка", – заявил политик.

Он также прокомментировал возможность дальнейшего объединения оппозиционных сил.

"Сначала в единой команде объединились два самых рейтинговых политика юго-востока – Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Это был первый шаг. Второй – я отдал Юрию Бойко первое место в списке партии, потому что это крайне важно для мира – никто из украинских политиков этого бы не сделал. На съезде я выступил перед делегатами и объяснил свое решение: слишком короткая дистанция между президентскими и парламентскими выборами, и поэтому Бойко, который имеет сегодня больший рейтинг, обязан идти первым номером в списке – это нужно партии. Своим же решением я еще раз всем продемонстрировал, как нужно любить не себя, а свою страну и своих избирателей", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, инициативу по объединению поддержали десятки партий и общественных организаций.

"С нами объединились десятки партий, десятки общественных организаций – мы будем садиться и дальше разговаривать, искать пути вывода страны из кризиса. Что же касается новых участников – с нами могут объединяться все те, кто разделяет наши принципы и поддерживает три главных лозунга: наш лозунг – мир, наш лозунг – экономическое процветание, наш лозунг – прекращение тарифного геноцида. Вот всех тех, кто их разделяет и поддерживает не на словах, а на деле, мы ждем в нашей команде", – подчеркнул глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Он отметил, что после победы Владимира Зеленского на президентских выборах украинцы решили, что "можно расслабиться", но спустя несколько недель все поняли: мы опять "идем в НАТО", опять воюем с Россией.

"Я знаю одно: мы идем на выборы, чтобы побеждать. Мы идем на выборы, поскольку собираемся исправлять ситуацию реально, а не просто болтать, что мы ее исправим или исправили. Я верю в то, что украинцы – народ умный, и это он показал на президентских выборах. Мы сердцем, правильно проголосовали за Зеленского против Порошенко. А вот на парламентских надо проголосовать умом за "Оппозиционную платформу – За життя". Мы нацелены на победу – мы идем на выборы, чтобы побеждать, чтобы построить другую страну – сильную, процветающую, успешную Украину – "Швейцарию Восточной Европы", – резюмировал Вадим Рабинович.

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