RU  UA  EN

вторник, 11 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 июня

14:39
Игроки сборной Украины трогательно попрощались до осени: опубликовано видео
14:39
В Украине запустили петицию против "Квартала 95"
14:39
Новинский сообщил о готовности поехать в Донецк и Луганск для переговоров о мире
14:26
Эксперт пояснил причину "саботажа" в Раде проектов президента Зеленского
14:24
​Новый виток церковной войны: Филарет сделал резкий выпад против Томоса
14:10
Украина - Италия: прогноз букмекеров на 1/2 финала чемпионата мира
14:05
Участника проекта "Голос" нашли мертвым: родные вокалиста назвали причину смерти
13:59
Экологическая катастрофа на реке Рось: свежие данные от местной жительницы и жуткое видео побережья
13:57
Кто возглавит "Шахтер": названы главные претенденты
13:50
Конституцион­ный суд рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады: онлайн трансляция
13:49
В Украину запретили въезд коллеге скандального российского рокера
13:42
Кабмин принял меры, чтобы цены на электроэнергию при новом рынке не росли - Гройсман
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

СБУ пояснила вручение лейтенантских погонов экс-юристу "Квартала 95": документ

вторник, 11 июня 2019, 13:20
переглянути новину українською

Стало известно, по какой причине глава Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант первому заместителю Ивану Баканову.

Как говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды", до этого Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области и имел воинское звание рядовой запаса.

"Воинское звание лейтенант присвоено приказом... одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службу безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе.

Издание отмечает, что в соответствии с пп "в" п. 27 "Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ", звание лейтенант присваивается военнослужащим или военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Баканов рассказал, почему держит в секрете свои доходы.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Важно наказать Порошенко, чтобы каждый последующий это видел - Сергей Лещенко

Не только Зеленский - политолог рассказал, что может привести к кризису в Украине

Ситуация с Крымом похожа на оккупацию СССР стран Балтии - сэр Малкольм Рифкинд

Трудности перевода: в чем опасность идеологии команды Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: