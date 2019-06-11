СБУ пояснила вручение лейтенантских погонов экс-юристу "Квартала 95": документ

Стало известно, по какой причине глава Службы безопасности Украины Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенант первому заместителю Ивану Баканову.

Как говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды", до этого Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области и имел воинское звание рядовой запаса.

"Воинское звание лейтенант присвоено приказом... одновременно с принятием Баканова И.Г. на военную службу в Службу безопасности Украины по контракту лиц офицерского состава", - говорится в ответе.

Издание отмечает, что в соответствии с пп "в" п. 27 "Положения о прохождении военной службы военнослужащими СБУ", звание лейтенант присваивается военнослужащим или военнообязанным, которые имеют высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Баканов рассказал, почему держит в секрете свои доходы.