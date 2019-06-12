Украина получила из ЕС крупную партию военной помощи

Литва передала Украине почти миллион неиспользуемых литовской армией боеприпасов, которые предназначены для стрелкового оружия советского производства.

Как сообщает пресс-служба литовского министерства обороны, патроны и боеприпасы предназначены для автоматов и пулеметов. .

Стоимость боеприпасов превышает 250 тысяч евро. Их доставили в Украину самолеты украинских Военно-воздушных сил.

"Передача имущества является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины для укрепления ее обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", – заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

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