Еще один известный комик идет в Раду от “Слуги народа”

В новом созыве украинского парламента может стать на одного комика больше.

Как сообщает УНН, известный юморист Сергей Сивохо будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии “Слуга народа”.

По данным агентства, комик будет баллотироваться по 49 мажоритарному округу, который расположен в городе Константиновка Донецкой области.

Как известно, сам Сивохо родом из Донецка.

Напомним, что актер "95 квартала" Юрий Корявченков (Юзик) не исключает прекращения творческой деятельности в случае победы на парламентских выборах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что телеведущий и шоумен Александр Скичко собирается баллотироваться в парламент по 197 округу в Черкасской области.