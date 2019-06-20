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Яценюк жестко высказался о решении КСУ по досрочным выборам: видео

четверг, 20 июня 2019, 20:12
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Решение Конституционного суда о соответствии основному закону указа президента о роспуске парламента "не имеет ничего общего ни с законом, ни с Конституцией".

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Конституционный суд стал политическим органом ... То же происходило в 2010 году. Тогда под давлением Януковича Конституционный суд, наплевав на Конституцию, создает так называемую коалицию "тушек", а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую Конституцию. Сегодня Конституционный суд, не читая Конституции, пошел на поводу у политической целесообразности", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что выборы и так состоялись - по конституционным нормам они должны пройти 27 октября, "и народ Украины имел бы право избрать новый состав парламента".

"Но политика - доминирующая. И политическая целесообразность получить высокие рейтинги - именно она сегодня руководила Конституционным судом. Под будущее заложена бомба - для следующего парламента, для действующего президента. Когда так называемая общественная целесообразность, это когда рейтинг падает, - а у политиков рейтинг быстро растет, но еще гораздо быстрее падает, - требует, чтобы заменили ключевые государственные институты", - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что ответственность за это решение несет Конституционный суд.

"Хорошо, что там осталась часть судей, для которых Конституция - это не бумага с текстом, а основной закон украинского государства. Но плохо, что доминирующее большинство наплевало на Конституцию и захотело понравиться новой украинской власти. Это будет иметь последствия как для Конституционного суда, так и для украинского государства", - подчеркнул он.

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