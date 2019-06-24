У Зеленского запланировали новую реформу правительства: стали известны детали

Администрация президента хочет сократить ряды министерств и намерена в ближайшее время подготовить проект коалиционного соглашения.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на слова заместителя главы АП Алексея Гончарука.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал он.

Гончарук также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, в частности, он отметил целесообразность существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - заявил Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в обмане украинцев относительно реорганизации Администрации президента.