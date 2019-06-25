Суд вынес решение по делу Саакашвили против ЦИК

Центральная избирательная комиссия обязана зарегистрировать партию "Рух новых сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.

Соответствующее решение было принято во время заседания Шестого апелляционного админсуда Киева 25 июня.

"Мы победили! Суд нас поддержал! Мы идем на выборы!" - написал Саакашвили в Facebook, опубликовав видео с вынесением постановления суда.

Как известно, 23 Июня ЦИК отказалась регистрировать кандидатов в народные депутаты, представленных в списке партии "Рух новых сил". Решение было принято как по общегосударственному многомандатному избирательному округу так и по одномандатному избирательному округу.

Тогда председатель ЦИК Татьяна Слипачук пояснила, что по мнению комиссии проведение внеочередного съезда партии Саакашвили, который состоялся 10 июня 2019 года, а также утверждение избирательного списка кандидатов в нардепы произошло с нарушением требований устава партии.

После этого Саакашвили публично обвинил во всем экс-президента Петра Порошенко.