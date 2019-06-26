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Россия отметилась циничным комментарием по пленным украинским морякам

среда, 26 июня 2019, 18:45
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Россия продолжает манипулировать трактовкой приказа Международного трибунала и удерживает в плену захваченных во время атаки в Азовском море украинских моряков.

Об этом заявила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Несмотря на четкое требование относительно немедленного освобождения, РФ продолжает манипулировать своим пониманием Приказа и дальше незаконно удерживает наших моряков и военные корабли. Печально, но для России это игра, в которой человеческие судьбы являются только разменной валютой. Цель этой игры пока - заставить нас добровольно отказаться от Приказа и фактически признать право РФ наказывать наших военных моряков по своему усмотрению, лишив их и Украины иммунитета", - написала она.

Подробнее о том, почему украинские моряки являются балластом для Путина, но он не может их отпустить, читайте в материале "Апострофа": Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала.

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