​Скандального нардепа-драчуна не пустили на выборы

Народный депутат Владимир Парасюк сообщил, что проиграл апелляцию об отказе ему в регистрации на внеочередные выборы в ВР.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ну что, друзья, мы проиграли и апелляцию. Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - написал нардеп.

В то же время Парасюк заявил, что не собирается сдаваться и обратился к президенту.

"Господин Зеленский, Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится не начавшись", - написал он.

Напомним, народный депутат Владимир Парасюк неоднократно устраивал драки в стенах парламента и вне их.

Так, в марте 2018 он испытывал трудности с прохождением недавно установленных металлоискателей при входе в парламент и попытался пройти силой.

В октябре 2017 нардеп пеед входом в ВР толкнул и нанес несколько ударов ногой начальнику Управления государственной охраны Украины Валерию Гелетею.

5 декабря 2017 Парасюк в суде Мариуполя ударил сотрудника полиции.