Вокалистка группы KAZKA пожаловалась Зеленскому на кандидата от "Слуги народа"

Вокалистка группы КАZKA харьковчанка Александра Зарицкая обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации с гражданством иностранного государства кандидата в депутаты от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Видеообращение к президенту Зарицкая опубликовала на своей странице в Instagram.

"Уважаемый Владимир Александрович! Господин президент! Я сейчас обращаюсь к вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я ваш избиратель. Очень вас прошу разобраться с ситуацией по Куницкому Александру. Он имеет другое гражданство, и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять вашу партию. Это неправильно и это незаконно", - заявила она.

Александр Куницкий баллотируется в народные депутаты по 169 мажоритарному округу Харькова от партии "Слуга народа". 30 июня на заседании Центральной избирательной комиссии заявили о том, что получили документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины Куницким по иностранному паспорту

Напомним, 2 июля два народных депутата Андрей Денисенко и Игорь Мосийчук опубликовали фотографии Куницкого в форме армии Израиля. Как оказалось, кандидат в нардепы по харьковскому округу проходил службу в войсках иностранного государства.

Также в YouTube опубликовано видео, датированное 2014 годом, на котором Куницкий лично подтверждает, что находится в Израиле и готовится принять присягу в армии.

Зеленский пока не отреагировал на обращение Зарицкой.