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Стало известно о разногласиях между СБУ и офисом Зеленского

пятница, 05 июля 2019, 15:02
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Между окружением главы Офиса президента Андрея Богдана и новым главой СБУ Иваном Бакановым по некоторой информации назревают разногласия.

Об этом сообщается в Telegram канале "УП. Off the record".

Конфликт якобы возник из-за кадровых назначений в Службе безопасности.

"В команде Зеленского наметился первый конфликт - между окружением Андрея Богдана и новым главой СБУ, другом детства президента Иваном Бакановым", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", друг главы Офиса президента Андрея Богдана Андрей Вавриш, который является руководителем группы строительных компаний Saga Development, попался на афере, связанной со строительством жилого комплекса "Рыбальский".

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