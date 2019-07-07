​Партия Зеленского исключила из списка 7 кандидатов: кто вылетел

7 июля из списка партии "Слуга Норода" были исключены семь кандидатов.
Об этом написала руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
"Сегодня делегаты съезда партии "Слуга народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Из списка исключены:
- Баланюк Юрий Викторович (№ 164) - по собственному желанию;
- Боярчук Роман Михайлович (№ 71);
- Витикач Виталий Викторович (№ 177);
- Кавун Ольга Александровна (№ 78)
- Коробкова Елена Анатольевна (№ 31) - по собственному желанию;
- Соколов Михаил Юрьевич (№ 99);
- Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).
Согласно информации, основанием для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация.
Кравчук также сообщила, что 8 июля юристы партии обратятся в ЦИК для отмены регистрации этих семи кандидатов.
Как сообщал "Апостроф", вся кампания по регистрации членов партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" является настоящим фейком.