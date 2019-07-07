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​Партия Зеленского исключила из списка 7 кандидатов: кто вылетел

воскресенье, 07 июля 2019, 13:51
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7 июля из списка партии "Слуга Норода" были исключены семь кандидатов.

Об этом написала руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня делегаты съезда партии "Слуга народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Из списка исключены:

  • Баланюк Юрий Викторович (№ 164) - по собственному желанию;
  • Боярчук Роман Михайлович (№ 71);
  • Витикач Виталий Викторович (№ 177);
  • Кавун Ольга Александровна (№ 78)
  • Коробкова Елена Анатольевна (№ 31) - по собственному желанию;
  • Соколов Михаил Юрьевич (№ 99);
  • Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).

Согласно информации, основанием для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация.

Кравчук также сообщила, что 8 июля юристы партии обратятся в ЦИК для отмены регистрации этих семи кандидатов.

Как сообщал "Апостроф", вся кампания по регистрации членов партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" является настоящим фейком.

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