​Партия Зеленского исключила из списка 7 кандидатов: кто вылетел

7 июля из списка партии "Слуга Норода" были исключены семь кандидатов.

Об этом написала руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня делегаты съезда партии "Слуга народа" проголосовали за исключение из избирательного списка в общегосударственном округе семи человек, двое из которых обратились к председателю партии с заявлением об исключении из списка по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Из списка исключены:

Баланюк Юрий Викторович (№ 164) - по собственному желанию;

Боярчук Роман Михайлович (№ 71);

Витикач Виталий Викторович (№ 177);

Кавун Ольга Александровна (№ 78)

Коробкова Елена Анатольевна (№ 31) - по собственному желанию;

Соколов Михаил Юрьевич (№ 99);

Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).

Согласно информации, основанием для исключения из списка стали результаты постпраймериз, предоставленная гражданами через партийный сайт информация.

Кравчук также сообщила, что 8 июля юристы партии обратятся в ЦИК для отмены регистрации этих семи кандидатов.

Как сообщал "Апостроф", вся кампания по регистрации членов партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" является настоящим фейком.