RU  UA  EN

понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

Новости

14 июля

23:59
Глава отделения партии Зеленского признал свою вину в смертельном ДТП под Полтавой
23:42
Джокович - Федерер: полный видеообзор финала Уимблдона
23:32
В Одессе на пляж сошел оползень: спасатели ищут пострадавших, фото
23:04
В России рассказали, способен ли Путин отдать власть мирным путем
22:31
"Высокий сезон": в сети высмеяли "аншлаг" на пляжах в Крыму, фото
22:02
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детьми: опубликованы фото
21:34
В России перевернулся автобус с пассажирами: фото и подробности смертельного ДТП
21:09
Джокович победил Федерера в фантастическом финале Уимблдона
21:03
Порошенко неожиданно назвал возможную дату освобождения пленных моряков
20:31
В Европе разбился самолет с парашютистами: множество погибших
20:30
Джокович - Федерер - 3-2: результат финала Уимблдона
19:59
Избил и ограбил: жестокое нападение на женщину в Киеве попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко объяснила, почему опыт и молодость должны объединиться в Раде

воскресенье, 14 июля 2019, 13:56
переглянути новину українською

В новой Верховной Раде должны объединиться новизна и опыт, что позволит создать настоящую коалицию действий, которая будет давать результат не в далеком будущем, а сразу.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сказала, находясь в Полтавской области.

"Нам надо действовать, не терять времени. Наша команда может существенно усилить результат молодой команды в новом парламенте", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что ее команда имеет четкий план, как и что делать в первые 100 дней. По ее словам, изменения не только можно, но и нужно делать как можно быстрее, но для этого потребуется политическая воля и опыт, которые есть у "Батькивщины".

Изменения в первую очередь коснутся социальной сферы, в частности снижения тарифов, введения обязательного медстрахования, роста пенсий и зарплат.

"Тарифы - это унижение людей", - отметила Тимошенко, напомнив, что ее политическая сила добилась признания судами двух инстанций незаконности постановления правительства о повышении цен на газ.

Тимошенко добавила, что план "Надо действовать", разработанный "Батькивщиной", предусматривает немедленное повышение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом: сегодня минимум составляет 3094 грн.

Среди реанимационных шагов также необходимо введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, а также возврат помощи при рождении ребенка, который был при премьере Тимошенко (на первого ребенка - 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, а на третьего - 150 тыс. грн).

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Химическая люстрация": сможет ли Зеленский заново очистить власть

Тройка с плюсом: как оценить пятилетний "роман" Украины и ЕС

В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина

Пиар и ничего больше: почему Европа приняла решение в пользу Януковича

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: