Тимошенко объяснила, почему опыт и молодость должны объединиться в Раде

В новой Верховной Раде должны объединиться новизна и опыт, что позволит создать настоящую коалицию действий, которая будет давать результат не в далеком будущем, а сразу.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сказала, находясь в Полтавской области.

"Нам надо действовать, не терять времени. Наша команда может существенно усилить результат молодой команды в новом парламенте", - отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что ее команда имеет четкий план, как и что делать в первые 100 дней. По ее словам, изменения не только можно, но и нужно делать как можно быстрее, но для этого потребуется политическая воля и опыт, которые есть у "Батькивщины".

Изменения в первую очередь коснутся социальной сферы, в частности снижения тарифов, введения обязательного медстрахования, роста пенсий и зарплат.

"Тарифы - это унижение людей", - отметила Тимошенко, напомнив, что ее политическая сила добилась признания судами двух инстанций незаконности постановления правительства о повышении цен на газ.

Тимошенко добавила, что план "Надо действовать", разработанный "Батькивщиной", предусматривает немедленное повышение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом: сегодня минимум составляет 3094 грн.

Среди реанимационных шагов также необходимо введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, а также возврат помощи при рождении ребенка, который был при премьере Тимошенко (на первого ребенка - 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, а на третьего - 150 тыс. грн).