В Раде запустят систему против "пианистов": в чем суть

В Верховной Раде в ближайшее время планируют запустить в работу систему специальных "сенсорных кнопок", которые не позволят депутатам голосовать вместо своих коллег.

Об этом в эфире "5 канала" заявил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, аппарату Верховной Рады уже поручили решить все технические вопросы для этого.

"И я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии - между 11 июля и первым заседанием нового созыва - чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале сделать переоборудование", - сказал Парубий.

Спикер парламента выразил надежду, что до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будут введены, и добавил, что даст соответствующее распоряжение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутаты Верховной Рады Украины записали прощальное видео по случаю окончания своих полномочий.