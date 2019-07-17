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Смешко устроил драку на ТВ с соратником Гриценко: видео и реакция сети

среда, 17 июля 2019, 13:09
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Лидер партии "Сила и честь", экс-глава СБУ, бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Игорь Смешко избил кандидата в депутаты от партии "Гражданская позиция" Дмитрия Добродомова.

Об этом лидер партии Анатолий Гриценко написал в Facebook.

"Сила и честь" генерала-спецслужбиста слабостью и подлостью оказались. Набил в свой список депутатов БППшников вместе с работниками АП, которые прикрывали коррупцию Порошенко&Со, и когда в эфире "Свободы слова" его об этом спрашивают, ничего лучшего не придумал, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды. Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок - рога обламаю. Без охранника", - написал он.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев разгневало заявление Смешко о молодежи.

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