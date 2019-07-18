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Не делайте ставку на клоунов: сети впечатлило жесткое обращение Яроша к Зеленскому

четверг, 18 июля 2019, 14:02
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Народный депутат и командующий "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому, назвав его визиты в регионы и общение с местными чиновниками "дешевым реалити-шоу".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Смотрю на поездки президента по областям… и "шляк трафляє", как говорят на украинской Галичине. Так позорно себя вести и так унижать государство - это надо уметь... Хотя, пожалуй, хочет же что-то хорошее сделать господин Владимир. Особенно поражают его подгавкиватели, то есть советники. Какие-то "полупокерные" дебилы, которые перебивают людей, "тыкают" всем без разбора (как и президент, кстати). Превращают общение о проблемах в дешевый пиар своего шефа. Отвратительно", – заявил Ярош.

Он также отметил, что хотел бы иметь главнокомандующего намного лучше чем Порошенко, однако пока что наблюдает лишь "какое-то дешевое реалити-шоу про украинскую власть".

"Советую: не набирайте мажорно-прислужное быдло в своей офис, не перебирайте на себя функций, которые не свойственны президенту Украину, не играйте роль "отца нации" - у Вас эта роль не выходит, вы очень сильно фальшивите. Сделайте ставку не на "клоунов", (при всем уважении к профессии), а на Настоящих. Не делайте так называемых люстраций, поскольку "люстраторка" у вас не выросла... Если этого не сделаете, господин президент, будет беда", – заключил Ярош.

При этом, нардеп написал, что имеет право так говорить, поскольку "кресла в Верховной Раде не протирал". Отметим, Ярош был избран в Верховную Раду в 2014 году по 39 округу и занимал должность замглавы Комитета по национальной безопасности и обороны.

Как сообщал "Апостроф", глава общественной организации "ДИЯ" Дмитрий Ярош будет избираться в Верховную Раду третьим номером в списке "Свободы".

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