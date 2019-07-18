Тимошенко отреагировала на споры о внеочередном созыве Рады

Споры вокруг проведения внеочередного заседания уже распущенного парламента вызваны исключительно предвыборными соображениями.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Все понимают, что неопытная администрация нового президента допустила ошибку, и попросила созвать внеочередное заседание, тогда как надо было собрать внеочередную сессию. Но не проще ли было спикеру Андрею Парубию просто перезвонить президенту Владимиру Зеленскому и объяснить, попросить исправить слово "заседание" на "сессию"? И не нужна было бы суматоха! В администрации спокойно бы исправили текст, собрали бы сессию, провели и приняли бы нужные решения ....", - отметила лидер "Батькивщины".

А так, отмечает лидер партии, мы видим политическую суматоху перед выборами, и именно поэтому каждые выборы у нас завершаются "пшиком".

"Наша задача другая - чтобы усилия не "ушли в трубу", чтобы люди наконец почувствовали изменения в своей жизни", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" готова принять участие в заседании парламента в любой день.

"Четверг - так четверг, внеочередное заседание - так внеочередное заседание, сессия - так сессия. Мы готовы работать и голосовать. И не просто голосовать, мы предложили для рассмотрения свои законы, направленные на защиту людей, - это закон о снижении тарифов, который уже долго не рассматривался Радой и изменения в бюджет с повышением пенсий по крайней мере до минимального уровня в 3094 грн", - заявила политик.