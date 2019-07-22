RU  UA  EN

понедельник, 22 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 июля

09:50
Итоги выборов в Верховную Раду: онлайн трансляция
09:45
Ломаченко и Усик придумали новый вид спорта: опубликовано видео
09:42
У нас без войны хуже: сеть взбудоражило неожиданное признание россиянина на Донбассе
09:41
ЦИК подсчитала почти 50% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
09:25
В России сделали громкое заявление по объединению с Беларусью
09:17
​Что происходит с гривней после выборов: актуальный курс от НБУ
09:17
В Киеве пьяный водитель зачитал полицейским рэп: опубликовано видео
08:47
Опыт Сингапура: у Зеленского заговорили об объединении трех министерств
08:21
Насиловал всю ночь: под Днепром педофил жестоко поиздевался над ребенком, фото
08:18
На популярном украинском курорте мать утонула на глазах у ребенка: детали трагедии
08:00
День бокса и именины Андрея: какой праздник 22 июля
07:52
В Киеве наказали наглого пешехода-нарушителя: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опыт Сингапура: у Зеленского заговорили об объединении трех министерств

понедельник, 22 июля 2019, 08:47
переглянути новину українською

В партии "Слуга народа" заговорили об объединении трех министерств в одно ведомство.

Об этом сообщает издание "theБабель", ссылаясь на слова кандидата в народные депутаты от СН, генерального директора "1+1" Александра Ткаченко.

Так, речь идет о Министерстве культуры, Министерстве информационной политики и Министерстве молодежи и спорта.

"Сейчас продолжается дискуссия об объединении. Нас вдохновляет опыт Сингапура, Великобритании и Франции", — сказал он и добавил, что эта дискуссия еще продолжается внутри команды.

На вопрос, обсуждался ли это с премьером, Ткаченко назвал это "вопросом политического решения на уровне коалиции".

"Но мы будем инициировать такую дискуссию", - отметил кандидат в нардепы.

Также от ответил на вопрос журналистов, видит ли он себя главой такого объединенного министерства: "Нет, но я знаю хороших людей". Гендиректор "1+1" также сказал, что пока не думает о должностях.

Работники СМИ напомнили Ткаченко слова первого помощника президента Сергея Шефира о том, что Ткаченко хочет занять пост мэра Киева. На это Ткаченко заявил, что во время своего заявления Шефир еще и засмеялся.

Также на вопрос, кто заменит Ткаченко на посту гендиректора "1+1", он сказал, что "надо немного подождать, и все все узнают".

Кроме того, в партии "Слуга народа" рассматривают возможность отмены Министерства аграрной политики и продовольствия как отдельного ведомства и добавления его в структуру Министерства экономического развития и торговли.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в парламенте.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пирожные из сусального золота и мысли о реванше: как у Порошенко и Тимошенко отметили конец выборов

Отменить санкции против России в Польше хотят только маргиналы

"Хотелки Запада" и украинская реальность: кто возглавит новое правительство

Торговля людьми: кто управляет обменом пленными на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: