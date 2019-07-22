Опыт Сингапура: у Зеленского заговорили об объединении трех министерств

В партии "Слуга народа" заговорили об объединении трех министерств в одно ведомство.

Об этом сообщает издание "theБабель", ссылаясь на слова кандидата в народные депутаты от СН, генерального директора "1+1" Александра Ткаченко.

Так, речь идет о Министерстве культуры, Министерстве информационной политики и Министерстве молодежи и спорта.

"Сейчас продолжается дискуссия об объединении. Нас вдохновляет опыт Сингапура, Великобритании и Франции", — сказал он и добавил, что эта дискуссия еще продолжается внутри команды.

На вопрос, обсуждался ли это с премьером, Ткаченко назвал это "вопросом политического решения на уровне коалиции".

"Но мы будем инициировать такую дискуссию", - отметил кандидат в нардепы.

Также от ответил на вопрос журналистов, видит ли он себя главой такого объединенного министерства: "Нет, но я знаю хороших людей". Гендиректор "1+1" также сказал, что пока не думает о должностях.

Работники СМИ напомнили Ткаченко слова первого помощника президента Сергея Шефира о том, что Ткаченко хочет занять пост мэра Киева. На это Ткаченко заявил, что во время своего заявления Шефир еще и засмеялся.

Также на вопрос, кто заменит Ткаченко на посту гендиректора "1+1", он сказал, что "надо немного подождать, и все все узнают".

Кроме того, в партии "Слуга народа" рассматривают возможность отмены Министерства аграрной политики и продовольствия как отдельного ведомства и добавления его в структуру Министерства экономического развития и торговли.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в парламенте.