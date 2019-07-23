Хорошая "партия": источник рассказал о хитрой игре Коломойского с назначением премьера

Стала известна возможная кандидатура на пост премьер-министра Украины.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на данные собственного источника.

"Рашкован действительно является одним из наиболее вероятных кандидатур на должность премьера. Но публичная обмолвка может быть не случайной, а специальной технологией, чтобы именно на него сейчас обрушилась максимальная критика и подготовила общественность к менее подходящей кандидатуре", - считает осведомленный собеседник издания, знакомый с ходом переговоров в команде президента.

Отмечают, что критика по отношению к Рашковану должна стать своеобразной информационной подушкой для небезызвестных главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, которых, по мнению сразу нескольких источников, лоббирует ни кто иной, как опальный олигарх Игорь Коломойский.

"Последнее время Коболев и Витренко существенно помогли ему решить несколько проблем в бизнесе. Что первый, что второй - более чем удобный и понятный для него вариант. А для них - это тоже хорошая "партия" и привычный способ вести "дела". Сначала они кинули Яценюка и перешли к Порошенко. Теперь бросили его - и заручились поддержкой Коломойского. Для них он не более, чем временный союзник", - объяснил один влиятельный политик, знакомый с ситуацией.

По его словам, Коболев-Витренко - идеальный вариант для Коломойского в попытках осуществлять контроль над президентом, который все больше старается не ориентироваться в принятии решений на интересы олигарха.

"Изначально его план был привести на эту должность Игоря Палицу, своего давнего соратника. Но, судя по всему, эта идея потерпела сокрушительное фиаско", - считает собеседник издания.

При всей скандальности топ-менеджеров "Нафтогаза", во многом связанной с их миллионными премиями, они более приемлемы для западного сообщества, чем Палица, который у всех ассоциируется с Коломойским.

"После шумихи вокруг назначения Андрея Богдана главой Офиса президента, там сделали выводы, и больше не хотят связывать новую команду с токсичными для них людьми", - сказали "Апострофу" в окружении президента.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Свадебный премьер: какую игру затевает Коломойский за спиной у Зеленского".