Есть перспектива: эксперт рассказал, как Украине реагировать на доклад Мюллера по Трампу

Украине важно оставаться нейтральной и максимально реализовать свои цели в контексте расследования относительно вмешательства россиян в американские президентские выборы и предполагаемого заговора главы Белого Дома Дональда Трампа с Кремлем с целью победы на выборах.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса.

"Что касается Украины - нам главное не вмешиваться. Появились сообщения, что мы слили компромат на Джо Байдена (американское издание Buzzfeed написало, что экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко сливали компромат на демократа Джо Байдена через эмигрантов из СССР, бизнесменов и сейчас граждан США Льва Парнаса и Игоря Фурмана, - "Апостроф"). Такого делать нельзя. Нам главное избежать зеркальной ситуации, которая была в 2016 году, когда мы неосторожно поддержали Клинтон, а затем победил Трамп. Тогда мы оказались в такой ситуации, когда не можем нормально выстраивать отношения со Штатами", - уверен он.

По его словам, Украина должна строить отношения с Трампом и взять с него максимум согласно нашим национальным интересам, которые, правда, пока не оформлены институционально и документально.

"Речь о трех отраслях, которые являются приоритетными, - это оборона и безопасность, санкции против России и энергетика. Американцы заинтересованы в нашем энергетическом рынке, особенно газовом, чтобы вложить инвестиции в добычу газа в Украине. Если, конечно, наши захотят, потому что у нас 27 лет определенные люди сидят на потоках и не хотят ими делиться. Завести сюда большой американский капитал - это было бы классно. Мы с ними сотрудничаем - например, по вопросам ядерного топлива с корпорацией Westinghouse", - добавил эксперт.

Подробнее о значимости доклада Мюллера по расследованию в отношении Трампа, читайте в материале "Апострофа": Американские страсти Трампа с Мюллером: как реагировать Украине.