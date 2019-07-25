RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 июля

21:30
Россия врет: появились показательные фото пляжей в аннексированном Крыму
21:23
Жара до +32, но с дождями: синоптики озвучили прогноз на выходные
21:05
Есть перспектива: эксперт рассказал, как Украине реагировать на доклад Мюллера по Трампу
21:02
ОПЗ возобновляет работу: почему это важно для предприятия и страны
20:47
Будучность - Заря: стартовые составы
20:36
В России после мощного ливня обрушился мост: впечатляющие фото и видео
20:32
Зеленский провел разговор с Трампом: названы ключевые темы
20:16
Выборы-2019: кто из украинских звезд таки проходит в Верховную Раду
20:04
Бэтмен жив: в Киеве мужчина выпрыгнул на ходу из скорой помощи и сбежал, видео
19:54
В Полтаве простились с девушкой, которую жестоко убил ровесник в Киеве
19:54
ЦИК подсчитала 99,9% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
19:34
Суд подтвердил победу Виктории Гриб на выборах на 105-м округе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Есть перспектива: эксперт рассказал, как Украине реагировать на доклад Мюллера по Трампу

четверг, 25 июля 2019, 21:05
переглянути новину українською

Украине важно оставаться нейтральной и максимально реализовать свои цели в контексте расследования относительно вмешательства россиян в американские президентские выборы и предполагаемого заговора главы Белого Дома Дональда Трампа с Кремлем с целью победы на выборах.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса.

"Что касается Украины - нам главное не вмешиваться. Появились сообщения, что мы слили компромат на Джо Байдена (американское издание Buzzfeed написало, что экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко сливали компромат на демократа Джо Байдена через эмигрантов из СССР, бизнесменов и сейчас граждан США Льва Парнаса и Игоря Фурмана, - "Апостроф"). Такого делать нельзя. Нам главное избежать зеркальной ситуации, которая была в 2016 году, когда мы неосторожно поддержали Клинтон, а затем победил Трамп. Тогда мы оказались в такой ситуации, когда не можем нормально выстраивать отношения со Штатами", - уверен он.

По его словам, Украина должна строить отношения с Трампом и взять с него максимум согласно нашим национальным интересам, которые, правда, пока не оформлены институционально и документально.

"Речь о трех отраслях, которые являются приоритетными, - это оборона и безопасность, санкции против России и энергетика. Американцы заинтересованы в нашем энергетическом рынке, особенно газовом, чтобы вложить инвестиции в добычу газа в Украине. Если, конечно, наши захотят, потому что у нас 27 лет определенные люди сидят на потоках и не хотят ими делиться. Завести сюда большой американский капитал - это было бы классно. Мы с ними сотрудничаем - например, по вопросам ядерного топлива с корпорацией Westinghouse", - добавил эксперт.

Подробнее о значимости доклада Мюллера по расследованию в отношении Трампа, читайте в материале "Апострофа": Американские страсти Трампа с Мюллером: как реагировать Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шарий и не только: какие партии будут получать "доход" из госбюджета

Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять - Иосиф Зисельс

Жертвы длинного списка: кто из любимчиков Украины пролетел мимо Рады

Возвращение Крыма неминуемо после того, что произойдет в России - Мустафа Джемилев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: