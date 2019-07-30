У Зеленского сделали важное заявление о досрочных местных выборах

Проведение досрочных местных выборов в Украине пока невозможно, так как необходимо принять специальный закон и завершить формирование в стране объединенных территориальных громад (ОТГ).

Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан во время брифинга, сообщает издание "Новости Донбасса".

"Местные перевыборы невозможны досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока не понятна", - сказал он.

Глава Офиса президента также отметил, что в Украине уже была сформирована часть укрупненных местных громад, однако этот процесс еще не завершился.

"Было бы логично закончить формирование ОТГ, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности, в новом существующем местном самоуправлении", - добавил Богдан.

Будет ли это реализовано, уже будет зависеть от "диалога с депутатами", резюмировал глава Офиса.

Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал шуточное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и новым "премьер-министром", актером "Квартала 95" Евгением Кошевым.