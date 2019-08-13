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На Харьковщине у нас лучшие партнеры - делегация посольства США

вторник, 13 августа 2019, 16:51
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Глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлия Светличная встретилась с директором отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Стефани Холмс.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Встреча состоялась в Харькове. Со Стефани Холмс руководитель области обсудила совместные проекты, реализуемые в правоохранительной сфере, сферах безопасности и антикоррупционной деятельности.

В сотрудничестве Харьковской области и США в последние годы наблюдается положительная динамика. В частности, за прошлый год внешнеторговый оборот Харьковщины с США вырос более чем на 14%, в том числе на 23% выросли экспортные поставки харьковских предприятий в эту страну.

"США уделяют большое внимание Харьковской области, востоку Украины и проектам, которые мы реализуем. Мне очень приятно, что наше сотрудничество только укрепляется и расширяется", - сказала Светличная.

Она напомнила, что именно при поддержке США в области создан Региональный центр административных и социальных услуг, который демонстрирует высокую эффективность и пользуется большим спросом у жителей региона. Также у области есть Меморандум о взаимопонимании с посольством США, подписанный в 2016 году, и план совместных действий, направленных на борьбу с коррупцией.

В свою очередь, директор отдела по правоохранительным вопросам посольства Стефани Холмс отметила: "Мне очень приятно быть здесь, на Харьковщине, потому что здесь у нас есть лучшие партнеры, особенно - в правоохранительной сфере. Я думаю, что это начинается с губернатора - с поддержки и сотрудничества с губернатором. Наши партнеры в Харьковской области могут и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку и расширение сотрудничества".

Вместе с посольством США на сегодня удалось реализовать ряд амбициозных крупных проектов, в том числе тех, подобных которым нет больше нигде в Украине. По словам главы области, за это время реализованы проекты как в сфере борьбы с коррупцией, так и финансировании мини-грантов для развития малого и среднего предпринимательства, промышленности области, а также поддержке агропромышленной сферы и науки. Недавно открылся бизнес-инкубатор.

Во время встречи Юлия Светличная и Стефани Холмс сосредоточились на вопросах сотрудничества и реализации проектов в сфере безопасности, оговорили ход реформ в правоохранительных органах, работу патрульной полиции и запуск проекта "Полицейский офицер громады".

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