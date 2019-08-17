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Топ-чиновник Нацполиции ушел в отставку

суббота, 17 августа 2019, 10:27
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Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев покинул занимаемую должность.

Об этом уже экс-правоохранитель заявил на своей странице в Facebook.

"Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины - это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить.

Верю, что философия заложенная в 2015 году в процесс построения новой полиции, - все-таки найдет отображение в подходах нацпола. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе", - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вопрос отставки мэра Киева Виталия Кличко был рассмотрен на встрече с чиновниками, правительство заниматься увольнением градоначальника не будет.

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