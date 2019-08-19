Кредит доверия потрачен: озвучен тревожный прогноз по отношениям Украины с ЕС

Гигантский кредит доверия Евросоюза, который Украина получила в 2014 году, фактически был потрачен зря.

Об этом рассказал "Апострофу" директор дипломатической академии им. Г. Удовенко при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

"Общаясь с коллегами из Германии, Франции, я уже очень давно знал, что их отношение к нашей власти становится негативным. Они открыто говорили: сколько можно делать политические заявления, обещать и не выполнять обещанное? Сколько можно шантажировать НАТО и ЕС датами: мы подадим заявку в 2020 году, в 2025. Это абсолютно пустые цифры и пустые заявления. Они это хорошо знают, поскольку имеют огромный опыт с другими странами", - рассказал посол.

Также он заявил и об изменении Конституции.

"Это не просто популизм, это абсолютно бессмысленный апогей популизма. Он ничего не изменил в нашей европейской и евроатлантической интеграции, кроме как вызвал раздражение в Москве и раздражение в Европе, в том числе. При этом, давайте будем откровенны, Россия является самым большим торговым партнером Украины", - отметил Корсунский.

По его словам, Европа все видит, и это также видит бизнес.

"У нас как-то об этом не принято писать по понятным причинам, но это факт. И вот представьте себе, как Германия и Франция - две страны, которые традиционно имеют большой товарооборот с Россией, огромное количество проектов, энергетических в том числе, говорят: вы требуете от нас санкций, вы требуете, чтобы мы не инвестировали, не торговали с Россией и так далее, при этом у вас товарооборот 14,5 миллиардов, и он только увеличивается. Как это можно объяснить? Мы ничего не объясняли. Мы продолжали требовать", - подчеркнул посол.

Он отметил, что они, действительно, столько политических усилий инвестировали в нашу поддержку в конфликте с Россией, что не могут отступить так легко и просто.

"Мы могли и должны были сделать намного больше реальных шагов, а не политических заявлений. Это сейчас трансформировалось в то, что сказала Ангела Меркель: "Северный поток-2" будет. Нам все равно, что думает Польша и страны Балтии. Нам, немцам, это нужно. При этом мы очень любим Украину и очень хотим сохранить транзит". Мы эту ситуацию откровенно проиграли", - констатировал Корсунский.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "У Украины уже есть главное оружие против России, нужно только им воспользо­ваться - Сергей Корсунский".