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Что будет с "Укроборонпромом" и его скандальными топ-чиновниками: у Зеленского раскрыли план

вторник, 20 августа 2019, 16:37
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Руководство государственным концерном "Укроборонпром" признано неэффективным, в команде президента Владимира Зеленского рассматривают различные кандидатуры будущих менеджеров и готовят программу реформирования концерна.

Об этом в интервью "Цензор.нет" рассказал глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

"Главная цель остается - своевременно поставлять качественное вооружение ВСУ. Одновременно надо наращивать экспорт и менять УОП на современную компанию. Я смотрю на трансформацию других государственных предприятий, в том числе, которую инициировал я сам, будучи министром экономики, и каждый раз вижу, что трансформация в этих компаниях возможна только после того, как происходит замена руководящего персонала", – отметил Абромавичус.

По его словам, гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина необходимо сменить, поскольку он продемонстрировал недостаточную эффективность: "Потерян контроль над предприятиям, отсутствует кооперация среди них, очень низкая продуктивность, огромная проблема с долгами, плохое взаимодействие с остальными важными стейкхолдерами, полное отсутствие новых, прорывных проектов".

Также Абромавичус подчеркнул, что трансформацией должны заниматься новые профессиональные топ-менеджеры, не связанные с отраслью. Кроме того, необходимо провести аудит и корпоратизацию госпредприятий оборонной промышленности, чтобы появилась юридическая возможность привлекать частных инвесторов.

"Государство не сможет профинансировать сектор ВПК в достаточном объеме, поэтому фокусироваться надо на привлечении партнеров на проекты из частного сектора, как отечественного, так и зарубежного. Обязательно должна быть проведена полная инвентаризация имущества с последующим избавлением от того, что является обузой и поглощает средства на содержание", – заявил глава набсовета "Укроборонпрома".

Также среди целей Абромавичус отметил сохранение кадров, нацеленность на выпуск продукции, в том числе и для внешних рынков, развитие выпуска гражданской продукции для обеспечения полной загрузки.

Что касается нового гендиректора, Абромавичус рассказал о существовании шорт-листа из 7 кандидатов, которые уже проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента.

"Новая команда - это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом. Все участвовали в успешных трансформациях нереформированных структур - в частном бизнесе, или Прозорро, МЭРТ, УГВ. Эти руководители отбирались по принципу, чтобы у них не было конфликта интересов, чтобы не было бизнеса в секторе обороны и безопасности, чтобы не были задействованы родственники в этом секторе. Они должны быть лояльны к трансформации компании, быть специалистами своего дела", – подчеркнул Абромавичус.

В то же время, по словам главы концерна, сам он будет заниматься общим руководством и "политическим контуром реформ" в "Укроборонпроме".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава набсовета “Укроборонпрома” Айварас Абромавичус заявил, что концерн должен провести кадровые чистки в отделах, отвечающих за закупки, финансы и юридическое сопровождение.

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