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Где же место для шаурмы? В сети ажиотаж из-за размещения фракций в новой Раде, фотожабы

вторник, 20 августа 2019, 23:46
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В интернете бурно отреагировали на новость о том, что в новом созыве Верховной Рады Украины депутаты "Слуги народа" забронировали для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом, а другие фракции посадили за своими спинами.

Соответствующую инфографику обнародовала "Украинская правда".

Президиум, ложу правительства и место президента во время его визита в Раду будут окружать исключительно "слуги народа". Кроме того, телевизионная трансляция заседания в парламенте будет показывать в основном только их, поскольку камеры охватывают близкую к президиуму часть зала.

Отмечается, что в предыдущих парламентах фракции большинства всегда оставляли небольшой сектор впереди для фракций меньшинства, чтобы все имели доступ к трибуне.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутатов меньшинства "ломают через колено".

В свою очередь, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, будущая нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе добавила, что "Слуга народа" не учла решение первого заседания подготовительной группы и сделала распределение мест в комитетах по своему усмотрению.

Реакция сети:

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского сделали громкое заявление по поводу руководства Рады.

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