Нардепы от партии Зеленского будут носить специальную "метку": опубликовано фото

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной Раде получили специальные нагрудные значки с символикой своей партии.

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Именно их нардепы будут носить вместо стандартных. Об этом журналистам рассказал народный депутат от данной политической силы Александр Корниенко.

Новый значок выполнен в традиционных цветах "Слуги народа" и имеет круглую форму. Также на нем размещено название партии.

"Здесь есть удостоверение народного депутата. Еще очень важный элемент - карточка для голосования. Фракция "Слуга народа" будет лично голосовать. Будет вносить в Конституцию в ближайшее время норму о том, что депутат может потерять свои полномочия из-за голосования не лично. Поэтому эта карточка для нас символ реальных изменений в Верховной Раде, которые мы будем начинать с себя", - отметил он.

Напомним, что стандартный значок нардепа выполнен в виде государственного флага с надписью "народный депутат Украины".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась секретная методичка-рекомендация для депутатов партии "Слуга народа" о том, как отвечать на ряд стандартных "острых" вопросов журналистам.