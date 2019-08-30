В Раде появился проект закона по авто на еврономерах: что в нем

В Верховную Раду передали законопроект №1030, которым предлагается продлить период отсрочки штрафных санкций для владельцев автомобилей на "евробляхах".

Автором законопроекта выступает президент Владимир Зеленский.

Глава государства предложил увеличить время запрета наказаний за нарушение порядка ввоза еще на 90 дней.

Как известно, с 29 августа начали действовать новые штрафы для автомобилистов на нерастаможенных авто из Европы.

Напомним, что на одной из автомобильных дорог Киева заметили странный автомобиль с европейскими регистрационными номерами, который выпускал из выхлопной трубы густой черный дым.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский предложит Верховной Раде отложить на три месяца введение штрафов за нарушение сроков растаможки ввезенных из-за границы автомобилей.