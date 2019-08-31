Раду можно ликвидировать: украинцев взбудоражила новая инициатива Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский предложил украинцам самим создавать законы.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, размещенном на сайте Верховной Рады.

Законопроект предлагает к списку "законодателей" добавить "народ", а саму статью дополнить абзацем: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

Отметим, что на данный момент, согласно статье 93 Конституции, право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит исключительно президенту, народным депутатам и Кабинету министров.

В сети не без скепсиса тут же стали комментировать новую инициативу гаранта.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский подготовил Раде языковой сюрприз.

Кроме того, Зеленский выдал интересную инициативу по аресту нардепов.

Также в команде президента Украины Владимира Зеленского поддерживают идею о сокращении количества народных депутатов в Верховной Раде.