Путин хороший: в Украине указали на хитрость Кремля с украинскими моряками

Президент России Владимир Путин пошел на хитрый маневр, касающийся освобождения украинских моряков, захваченных во время атаки в Азовском море.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал военный эксперт и блоггер Алексей Арестович.

"Моряков должны были вернуть в любом случае по решению Международного трибунала. Но Россия не хотела этого делать, потому что она считает себя очень сильной и гордой. Однако не выполнить (решение трибунала) она тоже не могла, потому что начинались бы серьезные санкции, такие как запрет захода российских судов в морские порты других государств. И они нашли решение. Для россиян - для внутреннего рынка - подают решение так, что пошли навстречу новому президенту Владимиру Зеленскому и с целью примирения по-хорошему отдали моряков. А для международного сообщества это будет, словно они выполнили решение трибунала", - объяснил он.

Подробнее об эпопее с освобождением пленных украинцев, читайте в материале "Апострофа": Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру.