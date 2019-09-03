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Россия устала от санкций: чем грозят уступки Зеленского Западу

вторник, 03 сентября 2019, 09:18
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Западные партнеры Украины заинтересованы в том, чтобы конфликт на Донбассе завершился как можно скорее. В связи с этим, топ-чиновники могут порекомендовать президенту Владимиру Зеленскому ряд уступок для РФ по востоку Украины.

Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт и блоггер Алексей Арестович.

"Вот 1 сентября Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Наверное, нашему президенту сказали следующее: парень, мы тебя подстрахуем в вопросах энергетической безопасности, поставки оружия. Но на Донбассе надо мириться. Давай как-то думать, на какие уступки можно пойти. То есть Запад не однобоко прижимает Украину. Он хочет выстроить систему сдерживания России - энергетическую и военную. Но дело идет к тому, чтобы мы выполняли часть Минских договоренностей, включая амнистию боевиков, изменения в Конституцию, возможно особый статус Донбасса", - сказал он.

Арестович считает, что Россия также устала от санкций и поэтому готова пойти на уступки по Донбассу. Но при этом блогер не смог ответить на вопрос, какого рода будут эти уступки.

"Есть опасность, что Украину заставят выполнять политическую часть Минских соглашений по "формуле Штайнмайера" (речь идет о плане, предложенном президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во время встречи лидеров нормандской четверки в 2016 году, - "Апостроф"), когда не будет в полном объеме выполнена часть по вопросам безопасности. Это создает опасность того, что по Крещатику будут гулять боевики и россияне, которые проводили референдумы, провозглашали Л/ДНР, убивали наших военнослужащих и мирных граждан. А вопросы контроля над государственной границей или введения украинских войск на прежние оккупированные территории еще не будут решены", - добавил он.

По словам Арестовича, единственное, что удержит Зеленского от этого, это протест ветеранов АТО.

"Они уже продемонстрировали свои возможности на альтернативной ходе 24 августа, когда их было 50 тысяч. А вообще этот ресурс может насчитывать и 150 тысяч очень активных людей", - завершил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру.

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