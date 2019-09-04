Кабмин уничтожил право Киева на самоуправление: соцсети возмущены решением уволить Кличко

Решение Кабинета министров снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации возвращает нас в эпоху "позднего Януковича", уничтожая право киевлян на самоуправление.

Об этом пишут эксперты и блогеры в соцсетях.

В частности, такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политолог Виктор Уколов.

"Призрак "йолки" над Майданом... Тогда также председатель КГГА был назначен, а не избран как мэр. Поэтому он был послушным Януковичу и наделал много глупостей. Сегодняшнее решение КМ возвращает нас в эпоху позднего Януковича: мэр - отдельно, а глава КГГА, который будет распоряжаться бюджетом в Киеве, назначен Зеленским или "каким-то чертом". Советую Виталию Кличко срочно выбирать исполком Киевсовета и забирать все счета в руки общины Киева. Хотя, в принципе, сегодняшнее решение КМ нарушает решение Конституционного суда, по которому КГГА должен управлять избранный мэр Киева", - отметил эксперт.

К его мнению также присоединился и политический аналитик Павел Нусс, который подчеркнул, что подобное решение Кабмина уничтожает право киевлян на самоуправление.

"Новый Кабинет министров уничтожил право Киева на самоуправление, тем самым они провоцируют открытый протест против навязывания нам, жителям столицы, кураторов города - "слуг народа". Поняв, что одновременно перевыборы всех местных советов провести невозможно, Зеленский решил получить контроль над основными городами-миллионниками, и Киев является наиболее лакомым куском. Сейчас, по всей видимости, Киев получит нового смотрящего от Зеленского, генерального продюсера "1+1" Александра Ткаченко", - заявил политолог.

Также ситуацию прокомментировал блогер и политический эксперт Олег Хелгив, который отметил, что уволить киевлян, которые избрали Виталия Кличко градоначальником, у Кабмина не выйдет.

"Новый премьер уволил Кличко с должности главы КМДА. Вова, конечно, готов и всех киевлян уволить? Которые выбрали Кличко. А Богдана не выбирали, а он рулит. Вова, это тебе не Кривой Рог и вечный Вилкул. Мы скорее тебя с Андрюшей выкинем с Банковой, чем Виталия с Крещатика! Пока ты шутил над Украиной порноактрисой, Кличко с флагом побеждал. Блин. Власть юзеров и недалеких!" - возмутился эксперт.

Кратко и емко охарактеризовала ситуацию журналистка и блогер Алена Яхно: "Пошли по пути Януковича. Значит, так и закончат!".