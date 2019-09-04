В ЕС приняли важное решение по санкциям против России: подробности

В среду, 4 сентября, Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял важное решение для Украины, продлив на ближайшие полгода персональные санкции против России.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий на своей странице в Twitter.

"На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийские санкции до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее и в США заговорили об ужесточении санкций против России.

Также стало известно, что отношения России и США являются самыми худшими за последние десятилетия, причиной ухудшения которых стали санкции из-за Украины.