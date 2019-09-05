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Спикер Кучмы отличилась скандальным заявлением о российских офицерах на Донбассе

четверг, 05 сентября 2019, 07:45
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Спикер представителя Украины в Минской переговорной группе Леонида Кучмы, Дарка Олифер, заявила про необходимость возвращения России в Совместный центр по контролю и координации сторон на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", – отметила Олифер.

Такое заявление вызвало резкую реакцию у некоторых политических экспертов.

"Руссо-СМИ и террористическая пропаганда вроде "Русвесны" моментально распространили материалы с заголовками "Кучма предложил России вернуть на Донбасс своих офицеров". Зато в Украине - тишина. Ждем официальную реакцию хотя бы ОП, как не Зеленского на столь масштабную сдачу позиций Украины", – пишет в Facebook блогер Алексей Голобуцкий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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