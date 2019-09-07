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На юбилее соратника Медведчука заметили людей Зеленского, президентов и олигархов: фото и видео

суббота, 07 сентября 2019, 09:24
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День рождения украинского бизнесмена и политика Григория Суркиса, которого считают соратником нардепа Виктора Медведчука, посетил ряд топ-чиновников Украины.

Как говорится в расследовании программы "Схемы", 4 ноября на праздновании в Киеве побывали глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, олигарх Игорь Коломойской, ряд народных депутатов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и “Слуги народа”, три президента Украины и актеры “Квартала 95".

Среди экс-глав государства здесь присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Прибывали на мероприятие бизнесмены Геннадий Боголюбов и Виктор Пинчук с супругой. Была здесь и супруга Дмитрия Фирташа Лада.

Юбиляра также приходили старший сын бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александр и экс-глава СБУ Василий Грицак.

Также на праздник приходили актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин, Евгений Кошевой и Мика Фаталов. Кроме того, здесь были депутаты от президентский партии “Слуга народа” – почетный президент группы компаний “1+1” Александр Ткаченко и основатель клиники “Борис” Михаил Радуцкий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 мая в Вене состоялось празднование 54-го дня рождения украинского олигарха и одного из основных финансовых столпов режима президента беглого Виктора Януковича Дмитрия Фирташа.

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