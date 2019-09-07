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Украинцы летят домой: появилось важное заявление по Сенцову

суббота, 07 сентября 2019, 12:59
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В Украину из России возвращаются 24 военных моряка, захваченных в Керченском проливе, и 11 освобожденных украинских политзаключенных, в том числе Олег Сенцов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛЕННЫХ ИЗ РОССИИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ОБМЕНА

Об этом сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, передает "Интерфакс".

"Сейчас можно сказать, что главное состоялось – состоялся диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", – рассказала она журналистам.

"Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов", – добавила она.

Она уточнила, что Украина накануне отпустила под личные обязательства 19 человек, которые пошли на обмен , 16 были помилованы.

"Итого – 35 человек. В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована ", - сказала Карпачева.

По словам Карпачевой, по прилету освобожденные пройдут медицинскую реабилитацию.

Напомним, как сообщал "Апостроф", cамолет Ан-148 с украинскими заключенными вылетел из московского аэропорта "Внуково" и направляется в аэропорт "Борисполь" в Киеве.

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