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Почему Путин не встречал обменяных россиян в аэропорту: в сети едко высмеяли оправдания Кремля

понедельник, 09 сентября 2019, 16:25
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В Кремле так и не смогли внятно ответить на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин не встречал в аэропорту освобожденных Украиной заключенных.

Журналисты задали данный вопрос спикеру Путина Дмитрию Пескову, но тот так и не дал точного ответа.

По словам Пескова, глава государства не должен присутствовать на таких мероприятиях. Он подчеркнул, что это "не прерогатива президента".

При этом он добавил, что якобы Путин приложил максимум усилий для обмена пленными.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться", - добавил он.

В сети активно комментируют данный инцидент. Люди уверены, что России просто не нужны освобожденные из Украины заключенные.

Как сообщал "Апостроф", военный эксперт Алексей Арестович рассказал об эпопее с освобождением пленных украинцев.

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