Украинцев заинтриговали скорыми "изящными посадками"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что уже скоро начнутся резонансные "посадки" топ-чиновников.

Об этом он рассказал журналистам после заседания Верховной Рады, передает УНН.

“Изысканные посадки” (начнутся — ред.) уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов уже отрабатываем несколько важных кейсов. Я думаю, вскоре эти кейсы будут переданы в суд, или по крайней мере будут серьезные сдвиги процессуальные: имеется в виду предъявлено подозрение, или совершенные отдельные процессуальные действия — обыски, наложение ареста. Но нельзя говорить, в каких делах именно”, — сказал генпрокурор.

На вопрос о том, готов ли он так же действовать по отношению к представителям, например, президентской фракции и есть ли кто-то на примете, Рябошапка ответил, что “точно не буду говорить, есть ли кто-то на примете”, потому что у него “таких материалов нет”.

“Не имеет значения, представителем какой депутатской фракции является лицо, которое возможно, совершило уголовное преступление. Все равны перед законом”, — добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей Украины.