Обмен пленными с Россией: всплыли интересные детали о засекреченных указах

Указы о помиловании россиян, которые были освобождены в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, состоявшегося в субботу, 7 сентября, не будут обнародованы, их засекретили.

Об этом заявила в интервью РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", - отметила она.

В то же время Денисова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский говорит о необходимости продолжения обмена пленными.

"Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан", - сказала она.

Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фото, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.

Также адвокаты назвали фамилии освобожденных украинцев.