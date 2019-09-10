Обмен пленными с Россией: всплыли интересные детали о засекреченных указах

Указы о помиловании россиян, которые были освобождены в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, состоявшегося в субботу, 7 сентября, не будут обнародованы, их засекретили.
Об этом заявила в интервью РБК украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", - отметила она.
В то же время Денисова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский говорит о необходимости продолжения обмена пленными.
"Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан", - сказала она.
Ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивные фото, как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом.
Также адвокаты назвали фамилии освобожденных украинцев.